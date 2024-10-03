"ФосАгро" планирует небольшой рост capex в 2025 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2025 году планирует небольшой рост капвложений к уровню текущего года, заявил замгендиректора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко на вебинаре, организованном "Атоном".

"По капексу есть уже прикидки: можно говорить о том, что следующий год будет текущий уровень плюс небольшой процент роста. Почему? Потому что мы достаточно много модернизации запланировали, которая обеспечит нам рост производства и повысит нашу эффективность - как производственную, так и логистическую", - сказал Шарабайко, напомнив, что бюджет на следующий год компания традиционно утверждает в декабре.

Ориентир по capex на этот год - 73 млрд рублей (с учетом капитализируемых ремонтов).

Комментируя планы по рефинансированию выпуска долларовых евробондов с погашением в январе 2025 года, топ-менеджер отметил, что рассматриваются все опции - "как билатеральные сделки, так и сделки в альтернативных валютах, если они позволят снизить ставку ". "Сделаем все, чтобы сделать ставку поменьше", - подчеркнул Шарабайко. Объем выпуска составляет $500 млн, из них $357 млн - замещающие облигации.

Менеджмент "ФосАгро" сохраняет таргет по долговой нагрузке на уровне чистый долг/EBITDA от 1 до 2х, добавил замгендиректора компании.