Минфин надеется обменом замороженных активов вернуть вложения 2,5 млн инвесторов РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ надеется, что около 2,5 млн из 3,6 млн российских граждан, чьи активы заблокированы, смогут вернуть свои вложения в рамках механизма обмена, который должен заработать в 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Для защиты наших людей разработан механизм возврата заблокированных активов. Он заработает со следующего года. Это наша задача - помочь людям, у которых заблокированы деньги в иностранных активах. Мы надеемся, что около 2,5 млн человек из 3,6 млн смогут получить и вернуть свои вложения", - сказал Силуанов на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, который проводил президент РФ Владимир Путин.

Президент в ноябре подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Сделки будут заключаться "путем проведения торгов". Условия их проведения установит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российские инвесторы смогут подать заявки на продажу бумаг, совокупная начальная стоимость которых не должна превышать 100 тыс. рублей.

"Из 3,6 млн человек у 70% размер вложений менее 100 тыс. рублей. Поэтому они смогут решить вопрос в полном объеме. В пределах 100 тыс. рублей обмен смогут произвести все инвесторы", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ноябре говорил, что диалог с зарубежными регуляторами по заблокированным активам не ведется, но у нерезидентов есть заинтересованность убедить их дать разрешение на обмен.

Силуанов ранее сообщал, что на первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, у российских граждан активы заблокированы на сумму 1,5 трлн рублей.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 года: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.