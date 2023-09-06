Минфин РФ ожидает запуска механизма обмена заблокированными активами в 2023 году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассчитывает, что механизм обмена заблокированными активами может заработать в 2023 году, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

Министр финансов Антон Силуанов в августе сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, сейчас активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.

"Мы ожидаем, что механизм в этом году заработает. Очень сложно бюрократическую процедуру оценить, когда будет внесен, на какой стадии, сложно прогнозировать (проект указа - прим. ИФ). (...) Надеюсь, до конца этого года (стартует обмен - ИФ), у нас такая задача. Но опять же мы уже говорили, что государство ни с кем не обменивается, государство законодательно создает условия для добровольного обмена между активами, зависшими у наших граждан, и активами, зависшими у иностранных инвесторов. То есть это создание условий, мы не обмениваем сами", - сказал Чебесков.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал, что принять участие в планируемом обмене заблокированными активами в первую очередь смогут российские инвесторы с небольшими счетами, конкретная отсечка не определена. "Мы говорим в первую очередь о небольших счетах. Конкретная отсечка будет определяться, это будет медианный розничный инвестор", - сказал он. По его словам, это будет открытая процедура, в который сможет поучаствовать любой инвестор, который подпадает под критерии. "Критерии будут снизу. Там будут ограничения сверху, то есть счета выше каких-то не будут подпадать", - отметил замминистра.

В ЦБ поясняли, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данный показатель, с тех пор регулятор суммы не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.

В первую очередь Минфин и ЦБ хотели бы охватить инвесторов с портфелями до 100 тыс. рублей, сообщал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. "Это подавляющее число инвесторов. А вот какие бумаги будут разблокированы с одной стороны и какие средства со счетов типа "С" будут использованы с другой стороны, это уже покажет практическое применение данного указа (президента РФ - ИФ), если он выйдет", - заметил он. Предполагается, что для участия в этом механизме иностранным инвесторам потребуется согласие собственных регуляторов. ЦБ видит основания для выхода российских инвесторов из замороженных бумаг с премией, а не дисконтом, отметил Чистюхин. Однако, по его словам, в указе это прописано не будет.