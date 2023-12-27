Лимит на обмен замороженными активами на II этапе может вырасти со 100 тыс. руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Второй этап обмена замороженных в Евросоюзе и России активов может охватить инвесторов с более крупным объемом вложений по сравнению с лимитом первого этапа (100 тысяч рублей).

"Мы тоже смотрим на это как на некий первый этап, что до 100 тысяч рублей на гражданина, и это покрывает довольно большое количество граждан, потому что многие имели относительно небольшие вложения. Потом мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап – либо расширить сумму для этих средств, либо расширить тех участников, которые получают возможность обменивать", - сказал в эфире РБК ТВ замминистра финансов Иван Чебесков.

Сейчас в вопросе обмена власти концентрируются на розничных инвесторах, но у институциональных такая же проблема, добавил он.

По его словам, проект постановления о порядке обмена активами сейчас находится в правительстве. "Мы надеемся, что в ближайшее время это постановление будет принято, и мы сможем рассмотреть заявки на правительственной комиссии (по иностранным инвестициям - ИФ), я надеюсь, уже в начале января. Тогда уже механизм, можно сказать, полноценно заработает", - отметил замминистра.

Отвечая на вопрос, может ли завершиться первый этап обмена активами до конца 2024 года, Чебесков сказал: "Я думаю, что да".

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Сделки будут заключаться "путем проведения торгов". Условия их проведения установит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российские инвесторы смогут подать заявки на продажу бумаг, совокупная начальная стоимость которых не должна превышать 100 тыс. рублей.

По оценке Минфина, из 3,6 млн российских граждан, чьи активы заблокированы, примерно у 2,5 млн размер вложений составляет менее 100 тыс. рублей.