ВТБ может выплатить дивиденды за 2025 год в размере до 80 млрд рублей

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в новой стратегии развития заложил возврат к выплате дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить до 80 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Наблюдательный совет ВТБ на этой неделе утвердил новую стратегию развития банка на 2024-2026 годы.

"При обсуждении модели нашей стратегии обсуждалась модель капитала и дивиденды. Набсовет согласился с мнением менеджмента о том, что с учетом возвращения к Базельским надбавкам по графику ЦБ, первый год, когда с точки зрения капитала группа ВТБ в состоянии выплатить дивиденды, это 2026 год за 2025 год. Мы провозгласили в модели капитала, что в 2026 году за 2025 год мы можем выплатить до 80 млрд рублей дивидендов", - сказал он.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021 года. Из-за рекордных убытков банк также не стал выплачивать дивиденды за 2022 год и объявил, что не планирует возобновлять выплаты по итогам работы в 2023 году, несмотря на возвращение к прибыльности.

В планах банка заработать в этом году свыше 430 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. В 2024 году прибыль может сложиться в диапазоне 300-400 млрд рублей. Таргеты по прибыли на 2025 и 2026 годы топ-менеджмент обещал озвучить на дне инвестора в феврале 2024 года.