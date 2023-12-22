ВТБ хочет закончить новую трехлетку с 0,65 трлн руб. годовой прибыли

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ заложил в новой трехлетней стратегии рост чистой прибыли до рекордных 646 млрд рублей в 2026 году, рассказал "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый с документом.

Наблюдательный совет ВТБ на этой неделе утвердил новую стратегию развития банка на 2024-2026 годы.

По словам источника, банк планирует по итогам 2026 года показать рентабельность капитала на уровне 19% и показатель соотношения доходов к расходам (cost to income ratio) - 35%.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев составила 417,5 млрд рублей, что соответствует ROE на уровне 23,6%, в планах банка по итогам этого года заработать свыше 430 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

В 2024 году прибыль может сложиться в диапазоне 300-400 млрд рублей, говорил ранее топ-менеджмент банка. Таргеты по прибыли на 2025 и 2026 год руководство обещало озвучить на дне инвестора в феврале 2024 года.

Ключевыми приоритетами развития ВТБ на следующие три года определены финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике, масштабирование розничного бизнеса при обеспечении лидирующих позиций по качеству финансовых услуг, а также кратное увеличение расчетов в национальных валютах с дружественными странами. Важным направлением станет обеспечение технологического суверенитета и внедрение передовых финансовых продуктов с использованием новых возможностей искусственного интеллекта, а также сервисов на базе цифрового рубля и цифровых финансовых активов.

Некоторые целевые цифры стратегии уже раскрывались. Так, ВТБ планирует к концу 2026 года увеличить число активных клиентов до 35 млн человек, удвоить количество пенсионеров на обслуживании - до 6 млн человек, говорил "Интерфаксу" зампред правления банка Георгий Горшков.

Кроме того, в новой стратегии развития ВТБ заложил возврат к выплате дивидендов в 2026 году по итогам работы в 2025 году, объем выплат может составить до 80 млрд рублей, заявил журналистам первый правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021 года. Из-за рекордных убытков банк также не стал выплачивать дивиденды за 2022 год и объявил, что не планирует возобновлять выплаты по итогам работы в 2023 году, несмотря на возвращение к прибыльности.

"Мы планируем раскрыть показатели стратегической финансовой модели в феврале 2024 года в рамках дня инвестора", - заявили "Интерфаксу в пресс-службе ВТБ.