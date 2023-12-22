Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало декабря 2023 года составляли 423,4 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 73,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за ноябрь запасы драгметаллов выросли в пересчете на золото на 1,8 тонны (3%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.