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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало декабря 2023 года составляли 423,4 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 73,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за ноябрь запасы драгметаллов выросли в пересчете на золото на 1,8 тонны (3%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

ЦБ РФ Банк России
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