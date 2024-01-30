Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Российские банки в 2023 году увеличили запасы драгметаллов на девять тонн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запасы драгоценных металлов в российских банках на начало 2024 года оценивались в 426,4 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 71,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за декабрь запасы драгметаллов в банках снизились в пересчете на золото на 2 тонны (3%), а в целом за 2023 год - выросли на 9 тонн (15%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

Переход на одну валюту с Белоруссией не обсуждается

Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2023 году

Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2023 году

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,6% с 1,1%

Рубль снижается к доллару и евро после завершения накануне налогового периода января

Рубль снижается к доллару и евро после завершения накануне налогового периода января

Венчурные фонды США располагают денежными резервами на рекордные $311 млрд

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });