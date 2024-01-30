Российские банки в 2023 году увеличили запасы драгметаллов на девять тонн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запасы драгоценных металлов в российских банках на начало 2024 года оценивались в 426,4 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 71,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за декабрь запасы драгметаллов в банках снизились в пересчете на золото на 2 тонны (3%), а в целом за 2023 год - выросли на 9 тонн (15%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.