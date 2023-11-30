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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Российские банки в октябре снизили запасы драгметаллов на 9,2 т

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало ноября 2023 года составляли 424,2 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 71,4 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

На начало октября запасы драгметаллов достигали максимальных за три года 80,5 тонны. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за октябрь они снизились в пересчете на золото на 9,2 тонны (11%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

ЦБ РФ Банк России
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