Российские банки в октябре снизили запасы драгметаллов на 9,2 т

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало ноября 2023 года составляли 424,2 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 71,4 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

На начало октября запасы драгметаллов достигали максимальных за три года 80,5 тонны. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за октябрь они снизились в пересчете на золото на 9,2 тонны (11%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.