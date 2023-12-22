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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Brent подорожала до $80,22 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок продолжает дорожать вечером в пятницу на фоне ослабления доллара.

К 17:39 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,83 (1,05%), до $80,22 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,86 (1,16%), до $74,75 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,3%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Давление на доллар оказывают опубликованные в пятницу данные об инфляции в Штатах, согласно которым рост индекса PCE Core - ключевого индикатора для Федеральной резервной системы - замедлился в ноябре в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% месяцем ранее, в годовом - до 3,2% с 3,5%, что повышает вероятность снижения процентных ставок регулятором.

Brent WTI США ФРС
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