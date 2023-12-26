Brent подорожала до $79,29 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.

К 8:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,28%), до $79,29 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,23 (0,31%), до $73,79 за баррель.

В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.