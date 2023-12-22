Турпоток в Крым в 2023 году сократился на 20%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Туристический поток в Крым по итогам 2023 года составит около 5 млн человек, что на 20% ниже прошлогоднего показателя, сообщил телеканалу "Крым 24" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года - это ориентировочно на 21-20% ниже, чем в предыдущий период. Когда лето к лету мы сравнивали, падение было 28%, поэтому отыгрываем потихонечку", - сказал он.

Министр отметил, для сферы туризма год прошел в сложных логистических и информационных условиях, однако экономические показатели оказались "не намного ниже, чем в предыдущие периоды". Спрос на отдых в Крыму в новогодние праздники в этом году значительно вырос: на данный момент средний уровень бронирования превышает 50%, в некоторых отелях ожидается до 90% загрузки.

"Думаю, что следующий год будет более активным. Сейчас уже есть к этому все предпосылки. Идет достаточно активное бронирование и оплаты за летний период, чего в прошлом году не было", - добавил Волченко.

Турпоток в Крым начал снижаться после прекращения авиасообщения. Власти заявляли о проработке дополнительных мер поддержки отрасли.

В Крыму и Севастополе действуют высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.