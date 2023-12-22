Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Турпоток в Крым в 2023 году сократился на 20%

Турпоток в Крым в 2023 году сократился на 20%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Туристический поток в Крым по итогам 2023 года составит около 5 млн человек, что на 20% ниже прошлогоднего показателя, сообщил телеканалу "Крым 24" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года - это ориентировочно на 21-20% ниже, чем в предыдущий период. Когда лето к лету мы сравнивали, падение было 28%, поэтому отыгрываем потихонечку", - сказал он.

Министр отметил, для сферы туризма год прошел в сложных логистических и информационных условиях, однако экономические показатели оказались "не намного ниже, чем в предыдущие периоды". Спрос на отдых в Крыму в новогодние праздники в этом году значительно вырос: на данный момент средний уровень бронирования превышает 50%, в некоторых отелях ожидается до 90% загрузки.

"Думаю, что следующий год будет более активным. Сейчас уже есть к этому все предпосылки. Идет достаточно активное бронирование и оплаты за летний период, чего в прошлом году не было", - добавил Волченко.

Турпоток в Крым начал снижаться после прекращения авиасообщения. Власти заявляли о проработке дополнительных мер поддержки отрасли.

В Крыму и Севастополе действуют высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Вадим Волченко Крым Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Apple нашла способ запуска ИИ-модели на смартфонах без использования "облака"

Apple нашла способ запуска ИИ-модели на смартфонах без использования "облака"

Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 году

В "Рольфе" сменился гендиректор

В "Рольфе" сменился гендиректор

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.

ВТБ может выплатить дивиденды за 2025 год в размере до 80 млрд рублей

ВТБ может выплатить дивиденды за 2025 год в размере до 80 млрд рублей

ВТБ за 11 месяцев получил 417,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });