Крым рассчитывает принять 5 млн туристов в 2023 году

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Крым за десять месяцев 2023 года посетили более 4,7 млн туристов, до конца года турпоток, как ожидается, вырастет до 5 млн, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Если мы говорим про бронирования, порядка 20-25% по большинству работающих в новогодние праздники отелей, предлагающих новогодние программы, у нас уже есть", - добавил он.

По его словам, это нормальный показатель, поскольку в среднем уровень бронирования по стране составляет 30-35%, а закрытие авиасообщения и логистические ограничения привели к тенденции на сокращение числа бронирований в 2022 и 2023 году.

"Мы понимаем, что в период санкционных ограничений, логистических сложно прогнозировать на длительный период времени, но я уверен, что этот год показал неплохие экономические показатели", - добавил Волченко.

По словам министра, туристическая сфера Крыма способна принимать более 9,5 млн в год, как это было в 2021 году. В республике активно ведется строительство новых отелей, в том числе и модульных, реконструкция и новация существующих средств размещения.