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Туристам упростили доступ к управлению снегоходами на российских курортах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России 25 декабря вступил в силу закон, согласно которому управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой смогут туристы с водительскими правами категории А и B1 без дополнительных условий, а туристы с правами категории В, С и D - после прохождения обязательного инструктажа и не выезжая на дороги общего пользования, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как напоминают в ведомстве, ранее для управления снегоходом необходимо было получать удостоверение тракториста-машиниста, которое выдавалось после курса обучения и сдачи экзаменов. Закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде таких транспортных средств.

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"Упрощение доступа к управлению снегоходами имеет большое значение для развития зимних центров притяжения туристов. Эта мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства - это новые клиенты и новые направления для развития", - отметил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимир Трач.

Зампредседателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина считает, что инициатива будет способствовать развитию горнолыжных курортов.

"Горнолыжные комплексы - это большие территории, часть которых порой недоступна ни горнолыжнику, ни пешему туристу. Увеличение снегоходных трасс и маршрутов - это не только перспективное развитие сопутствующего бизнеса на курорте, но и мотивация открыть что-то необычное, увидеть недостижимое, что увеличит количество туристов в горные регионы и кластеры. Сейчас такие маршруты созданы в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах. Новый закон повысит доступность таких продуктов и реально увеличит посещаемость горных территорий", - сказала Данилина.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский добавил, что законопроект выводит в легальное поле существующий сегмент рынка, расширяет возможности для отдыха и позволяет, в том числе, средствам размещения предоставлять дополнительные услуги. Закон упрощает и оформление страховки, защищая тем самым, права туристов и повышая их безопасность. По его словам, ранее из-за отсутствия у туристов необходимой категории водительских удостоверений, организаторы экскурсий не могли страховать такие путешествия.

Илья Уманский Минэкономразвития
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