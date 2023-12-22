"Почта России" получит около 1 млрд руб. от продажи непрофильных активов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - АО "Почта России" запустило программу реализации непрофильных активов, в 2023 году получит от их продажи порядка 1 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков в интервью телеканалу "Россия 24".

Он уточнил, что программа рассчитана на несколько лет, она предусматривает реализацию непрофильных активов на открытых торгах. "Разные абсолютно объекты - и большие, и маленькие, разные географии", - отметил глава компании.

Он сообщил также, что в 2023 году от аренды непрофильных активов "Почта" получит тоже порядка 1 млрд рублей.

Глава "Почты России" отметил, что эффективное управление имущественным комплексом может стать одним из источников погашения ранее накопленных долгов.

По словам Волкова, сейчас менеджмент компании проводит аудит объектов недвижимости. "Очень важна та работа, которую делает сейчас команда - определиться, где есть активы, которые могут быть эффективно использованы для нашей основной деятельности, и те активы, которые непрофильные. Здесь три основных подхода: где-то мы предполагаем сдавать в аренду, что-то - продавать, какие-то объекты наверняка будет более целесообразно и экономически выгодно использовать в рамках редевелопмента", - сказал гендиректор "Почты".

Отвечая на вопрос о ранее предложенном взимании с маркетплейсов инфраструктурного платежа в пользу "Почты России", Волков сказал, что вопрос снят с повестки.

"Этот вариант решения задачи по поддержке социальной функции "Почты" действительно обсуждался, был одним из вариантов. Здесь важно отметить, что правительство, государство, как наш акционер, внимательно оценивает и взвешивает те или иные решения, в первую очередь, через ключевой фокус - внимание на людях, как это отразится на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки", - сказал Волков.

"Почта России" весной выступила с инициативой взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота, а полученные средства - направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин отклонил инициативу об инфраструктурном платеже, а "Почте России" было поручено изучить возможности повышения своей эффективности за счет внутренних резервов до конца I квартала 2024 года.

При этом, по словам Волкова, взаимодействие "Почты России" и маркетплейсов активно развивается.

"Уже более 30 тыс. наших отделений, по сути, стали такими мультиформатными пунктами выдачи, и люди могут заказать товары с маркетплейсов, в том числе, в отделения "Почты". Это приблизит эти сервисы для людей, станет более удобными и, уверен, повлияет на дальнейшее развитие электронной коммерции", - отметил глава "Почты России".