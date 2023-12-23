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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Что случилось этой ночью: суббота, 23 декабря

Оборонный бюджет США на рекордные $886,3 млрд, первый обмен передачами для бойцов ВС РФ и ВСУ, рост заболеваемости COVID-19 в мире

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд. $800 млн выделено на помощь Украине, $14,7 млрд - на решение задач, связанных с политикой "сдерживания Китая".

- Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о первом гуманитарном обмене передачами и письмами для российских и украинских военнопленных. Он состоялся по договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Дмитрием Лубинцом.

- "Почта России" в 2023 году получит около 1 млрд руб. от продажи непрофильных активов, сообщил гендиректор компании Михаил Волков. Программа продажи таких активов на открытых торгах рассчитана на несколько лет.

- Во французском департаменте Мёрт и Мозель задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал префектов сохранять чрезвычайную бдительность в условиях приближающихся рождественских праздников.

- Число случаев заболевания коронавирусом в мире выросло на 52% за 28 дней, сообщила ВОЗ. С 20 ноября по 17 декабря в мире зарегистрировали 854,7 тыс. заразившихся.

- Английский "Манчестер Сити" одержал победу над бразильским "Флуминенсе" в финале чемпионата мира по футболу среди клубов. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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