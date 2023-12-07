Минцифры в I кв. представит стратегию "Почты России", затем определит меры поддержки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ в I квартале 2024 года планирует представить в правительство стратегию развития АО "Почта России", исходя из которой будут определяться способы поддержки компании, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Минцифры планирует в I квартале представить в правительство стратегию развития "Почты России". Эта стратегия должна определить целевой облик "Почты", что такое "Почта" для страны. И исходя из этого уже будем определять модель регулирования, поддержки и так далее", - сказал Шадаев.

По его словам, в рамках стратегии будет определено целевое наполнение и функционал "Почты" на среднесрочный и долгосрочный периоды и механизмы её функционирования, регулирования, поддержки и так далее.

Отвечая на вопрос, какие могут быть способы поддержки, Шадаев пояснил, что сейчас идет дискуссия, "разные варианты рассматривались на совещаниях". "В результате было сказано, что давайте сначала сформулируем целевой облик развития "Почты", определимся с её базовым функционалом, то есть с тем, что такое "Почта" для страны, какая у неё миссия, какие цели. Плюс посмотрим внутренние источники, исходя из этого", - рассказал глава Минцифры.

"У Минцифры позиция одна: что выполнение "Почтой" социально-значимой функции по работе на селе требует дополнительных финансовых ресурсов", - подчеркнул министр.

Новую стратегию развития Минцифры поручило подготовить руководству компании в начале года, после прихода на пост гендиректора Михаила Волкова.

"Почта России" по итогам 2022 года впервые за 14 лет получила убыток (27 млрд рублей). Волков заявлял, что накопленный долг по итогам 2022 года составлял 133 млрд рублей, при этом большая его часть не имеет источников возврата и погашения. Он уточнил, что компании удалось избежать дефолта, договорившись с кредиторами.

В марте Шадаев предложил разработать законопроект, предусматривающий предоставление "Почте России" компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, которые носят убыточный характер.

Позднее сама компания выступила с инициативой о взимании с игроков рынка e-commerce с годовой выручкой от 1 млрд рублей инфраструктурного платежа в размере 0,5% от их квартального оборота. Идея вызвала резкую критику участников рынка. После продолжительных споров точку в дискуссии поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отклонив инициативу об инфраструктурном платеже.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что обслуживание долга "Почты России" было предложено переложить на ФНБ.

Однако в четверг источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил журналистам, что Минфин не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств ФНБ.