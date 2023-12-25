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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Рынок акций США закрылся без единой динамики в пятницу, вырос по итогам недели

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу с разнонаправленными изменениями, однако зафиксировали умеренный рост по итогам недели.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,05% и составил 37385,97 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,17% - до 4754,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,19% и составил 14992,97 пункта.

За прошлую неделю индекс Dow прибавил 0,2%, S&P 500 - 0,8%, Nasdaq Composite - 1,2%. Для S&P 500 это была восьмая неделя подряд, завершившаяся в плюсе, что в последний раз наблюдалось в ноябре 2017 года, по данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы оценивали макроэкономические статданные и корпоративные новости.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос на 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета. Индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось о росте индекса в этом месяце до 69,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали сохранения первоначальной оценки.

Продажи новых домов в США в ноябре упали на 12,2% в помесячном исчислении, максимальными темпами с апреля 2022 года, и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в октябре этого года было реализовано 672 тыс. домов, а не 679 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в ноябре до 685 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Цена бумаг Nike Inc. упала на 11,8%. Американский производитель спортивных товаров увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 19% и повысил выручку на 1%. Однако в ходе телефонной конференции для инвесторов главный финансовый директор Мэтью Френд заявил, что в компании видят сигналы "более осторожного поведения потребителей по всему миру в неопределенной макроэкономической среде".

Рыночная стоимость Lions Gate Entertainment Corp. снизилась на 4,3% на новости о том, что медиакомпания намерена вывести свою киностудию на биржу через объединение с публичной специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) под названием Screaming Eagle Acquisition Corp. Как говорится в пресс-релизе Lionsgate, сделка оценивает подразделение Lionsgate Studios в $4,6 млрд.

Акции Tesla подешевели на 0,8%, хотя аналитик компании Wedbush Дэниэл Айвз подтвердил рекомендацию для них на уровне "выше рынка", при этом увеличив целевую цену до $350 с $310 за бумагу.

Американский производитель лекарственных препаратов Bristol Myers Squibb достиг соглашения о покупке конкурирующей Karuna Therapeutics Inc. за $12,7 млрд. Акции последней взлетели на 48%, цена бумаг Bristol Myers повысилась на 2%.

Капитализация Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, повысилась на 0,6% на новости, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway за последние дни купила 5,2 млн акций Occidental на общую сумму около $313 млн. В результате Berkshire теперь принадлежит 27,7% нефтепроизводителя.

Dow Jones США
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