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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Рынок акций США резко снизился на статданных и корпоративных отчетностях

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду после внушительного ралли в предыдущие сессии, инвесторы отреагировали на статданные и слабые квартальные отчетности крупных компаний.

До этого индексы росли девять сессий подряд. С начала года индекс S&P 500 подскочил более чем на 24% на ожиданиях скорого снижения ставок Федеральной резервной системы. Индекс Dow Jones обновлял исторические максимумы по итогам предыдущих пяти сессий.

"Удивительно, как инвесторы игнорируют "ястребиные" комментарии Федрезерва и полностью доверяют "голубиным", - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

"Инвесторы мечтают об агрессивном снижении ставок в условиях сильного экономического роста, но это плохой рецепт для замедления инфляции. Сильные экономические данные и высокие ожидания корпоративной прибыли плохо сочетаются с "голубиным" Федрезервом", - добавила она.

Тем временем отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале сократилось на $16,5 млрд (7,6%) и составило $200,3 млрд, сообщило в среду министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $216,8 млрд, а не $212,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $196 млрд, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 110,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункт, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс повысится до 104 пунктов с объявленного прежде ноябрьского значения.

Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Рост показателя зафиксирован впервые за 6 месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж до 3,77 млн домов с октябрьского уровня в 3,79 млн, который был минимальным с августа 2010 года.

Акции General Mills Inc. подешевели на 3,6%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США, во втором квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Winnebago Industries снизилась на 5,6%. Производитель автодомов и моторных лодок в минувшем финквартале резко сократил чистую прибыль и выручку. Скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания.

Капитализация FedEx Corp. упала на 12% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний отчиталась о росте чистой прибыли на 14% во втором квартале 2024 финансового года, однако компания снизила выручку и ухудшила ее прогноз.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,27% и составил 37082 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Walt Disney Co. и American Express Co., подешевевшие на 2,8%.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 1,47%, до 4698,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,5% и составил 14777,94 пункта.

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