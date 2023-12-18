Уолл-стрит преимущественно выросла и завершила в плюсе седьмую неделю подряд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили преимущественно в плюсе торги в пятницу и зафиксировали рост по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с 2017 года.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,15% и составил 37305,16 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,01% - до 4719,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,35% и составил 14813,92 пункта.

С начала недели все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом вызван результатами декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которая теперь прогнозирует снижение ставок в 2024 году.

"Рост оптимизма участников рынка в последние несколько недель оправдан", - отметил старший экономист Ameriprise Financial Рассел Прайс.

Между тем рост индексов в пятницу сдержали заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что Федрезерв в данный момент даже не обсуждает вопрос снижения процентных ставок. "На самом деле сейчас мы не говорим про снижение ставки, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас".

Тем временем объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

Акции Costco Wholesale выросли на 4,5% после того, как оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте чистой прибыли и выручки в минувшем финквартале.

Цена бумаг Darden Restaurants опустилась на 0,4%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn во втором квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 13,3%, выручку - на 9,7%. При этом скорректированная прибыль в расчете на акцию оказалась чуть лучше ожиданий аналитиков, а выручка немного недотянула до прогнозов.

Капитализация Lennar Corp. снизилась на 3,6%, хотя одна из крупнейших строительных компаний США в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Рыночная стоимость платежного сервиса PayPal Holdings снизилась на 1%. Компания сообщила, что её бывший гендиректор Дэн Шульман покинет совет директоров 31 декабря этого года. В августе он ушел в отставку, а новым CEO стал Алекс Крисс.

Акции Boeing Co. подорожали на 3,1%. Американский аэрокосмический концерн назначил Криса Реймонда новым главой сервисного подразделения вместо Стефани Поуп, которая ранее была переведена на должность главного операционного директора и исполнительного вице-президента компании. Выручка сервисного бизнеса в прошлом году достигла $17,6 млрд.

Котировки бумаг Stanley Black & Decker опустились на 2,8% на новости, что производитель электроинструментов и техники продает подразделение по выпуску строительных инструментов шведской Epiroc за $760 млн.