РНКБ прогнозирует увеличение чистой прибыли за 2023 год на 30%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) планирует в 2023 году заработать чистую прибыль порядка 12 млрд рублей, рассказал журналистам глава кредитной организации Михаил Якунин.

"Мы ожидаем прибыль порядка 12 млрд рублей, это более 30% роста. На будущее также планируем сохранять высокие темпы роста. Планируем увеличение", - сказал он.

Ипотечный портфель банка в этом году вырастет на 40%. По словам Якунина, в следующем году банк ждет замедление темпов роста на фоне сворачивания льготных программ, но серьезного охлаждения не произойдет, так как рынок жилья в Крыму является привлекательной инвестицией.

"Что касается Крыма, мы не ждем охлаждения. Ситуация становится более инвестиционно интересной", - сказал он.

РНКБ по итогам третьего квартала 2023 года занимает 25-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100". С марта 2023 года РНКБ входит в группу ВТБ.