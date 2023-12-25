Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

РНКБ прогнозирует увеличение чистой прибыли за 2023 год на 30%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) планирует в 2023 году заработать чистую прибыль порядка 12 млрд рублей, рассказал журналистам глава кредитной организации Михаил Якунин.

"Мы ожидаем прибыль порядка 12 млрд рублей, это более 30% роста. На будущее также планируем сохранять высокие темпы роста. Планируем увеличение", - сказал он.

Ипотечный портфель банка в этом году вырастет на 40%. По словам Якунина, в следующем году банк ждет замедление темпов роста на фоне сворачивания льготных программ, но серьезного охлаждения не произойдет, так как рынок жилья в Крыму является привлекательной инвестицией.

"Что касается Крыма, мы не ждем охлаждения. Ситуация становится более инвестиционно интересной", - сказал он.

РНКБ по итогам третьего квартала 2023 года занимает 25-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100". С марта 2023 года РНКБ входит в группу ВТБ.

РНКБ ВТБ Крым Михаил Якунин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 октября

Автопроизводитель Daihatsu приостановит выпуск автомобилей минимум на месяц

Газ на СПбМТСБ заканчивает год резким ростом цен и оборота

Газ на СПбМТСБ заканчивает год резким ростом цен и оборота

Джим Рэтклифф купит 25% клуба Manchester United за 1,25 млрд фунтов

В Баку не исключили возможность выкупить НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

Продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

Росбанк выкупит у Societe Generale пакеты акций в ряде публичных компаний РФ

Росбанк выкупит у Societe Generale пакеты акций в ряде публичных компаний РФ

Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц

Кабмин РФ продлил квоту на экспорт лома черных металлов до 30 июня 2024 г.

Кабмин РФ продлил квоту на экспорт лома черных металлов до 30 июня 2024 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });