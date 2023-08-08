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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Чистая прибыль РНКБ по РСБУ в I полугодии составила 4,1 млрд рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль Российского национального коммерческого банка (РНКБ) по РСБУ составила 4,1 млрд рублей, по итогам года банк ожидает чистую прибыль на уровне около 9 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления банка Михаил Якунин.

Он напомнил, что в 2022 году РКНБ заработал 9,1 млрд рублей, и в банке рассчитывают получить в 2023 году сопоставимые результаты.

По его словам, в 2023 году банк наблюдает стабильную динамику роста кредитного портфеля.

"Темпы прироста портфелей на сегодняшний день у нас выше среднерыночных. Кредитный портфель за полгода (2023 года - ИФ) у нас вырос на 12%. Посмотрим, как отработаем второе полугодие, но в целом рассчитываем, что по итогам года цифры будут еще выше", - сказал предправления РНКБ.

Корпоративный кредитный портфель РНКБ за шесть месяцев вырос на 12,5% - до 153,3 млрд рублей. Портфель розничного бизнеса вырос на 10,8% - до 118, 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"Ипотечный портфель РНКБ вырос с начала 2023 года на 14% и сейчас составляет более 74 млрд рублей. Я думаю, что такие темпы сохранятся и по итогам года портфель увеличится до 80 млрд рублей", - отметил Якунин.

"Объем выдач ипотечных кредитов в первом полугодии 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 70%. И даже в сравнении с докризисным годом мы наблюдаем рост объема выдач, примерно на 5%. То есть фактически уже рынок ипотечного кредитования в Крыму восстановился", - добавил он.

Якунин также сообщил, что докапитализация РНКБ не планируется.

"Переход в группу ВТБ завершен, мы теперь являемся частью группы, и в ближайшей перспективе докапитализация не планируется. У нас есть хороший запас по капиталу, и мы будем дальше расти, используя этот капитал", - сказал предправления РНКБ.

РНКБ по итогам первого полугодия 2023 года занимает 24-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

ВТБ Крым РНКБ Михаил Якунин
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