Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Банки РФ в марте заработали 330 млрд рублей чистой прибыли, в I квартале - 881 млрд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в марте выросла до 330 млрд рублей с 293 млрд рублей в феврале, говорится в обзоре ЦБ РФ.

Прибыль выросла главным образом за счет увеличения чистых процентных и комиссионных доходов на примерно 15% на фоне умеренного роста бизнеса и большего количества дней в марте, указывает ЦБ.

Кроме того, положительное влияние оказал ряд разовых событий, в частности доходы от операций с ценными бумагами (11 млрд рублей после убытка в размере 6 млрд рублей в феврале). Рост прибыли поддержала и валютная переоценка на фоне ослабления рубля (61 млрд рублей в марте, 73 млрд рублей в феврале).

В целом за первый квартал сектор заработал 881 млрд рублей, но без учета валютной переоценки и корректировок прибыли прошлых лет результат был бы ниже (примерно 500 млрд рублей).

Количество прибыльных банков в марте снизилось до 235 (72% от общего числа) по сравнению с 246 в феврале (75%), однако их доля в активах сектора выросла до 98% с 94%. По итогам первого квартала количество прибыльных банков составило 270 (83% от общего количества) с долей в активах сектора 98%.

Балансовый капитал вырос на 474 млрд рублей, до 12,6 трлн рублей, за счет прибыли сектора, а также докапитализации отдельных банков (около 150 млрд рублей), осуществленной преимущественно в неденежной форме (в марте правительство докапитализировало ВТБ почти на 150 млрд рублей, внеся в капитал акции РНКБ и конвертировав суборд из средств ФНБ - ИФ).

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Henkel продает активы в РФ за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов

Henkel продает активы в РФ за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи за год на дивидендных ожиданиях нефтяников

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи за год на дивидендных ожиданиях нефтяников

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Tesla сосредоточилась на росте продаж и готова далее снижать цены

Tesla сосредоточилась на росте продаж и готова далее снижать цены

Рубль слегка укрепляется к основным валютам благодаря активизации продаж валютной выручки

Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей

Москва разрешит арендаторам земли ставить зарядки для электромобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });