Банки РФ в марте заработали 330 млрд рублей чистой прибыли, в I квартале - 881 млрд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в марте выросла до 330 млрд рублей с 293 млрд рублей в феврале, говорится в обзоре ЦБ РФ.

Прибыль выросла главным образом за счет увеличения чистых процентных и комиссионных доходов на примерно 15% на фоне умеренного роста бизнеса и большего количества дней в марте, указывает ЦБ.

Кроме того, положительное влияние оказал ряд разовых событий, в частности доходы от операций с ценными бумагами (11 млрд рублей после убытка в размере 6 млрд рублей в феврале). Рост прибыли поддержала и валютная переоценка на фоне ослабления рубля (61 млрд рублей в марте, 73 млрд рублей в феврале).

В целом за первый квартал сектор заработал 881 млрд рублей, но без учета валютной переоценки и корректировок прибыли прошлых лет результат был бы ниже (примерно 500 млрд рублей).

Количество прибыльных банков в марте снизилось до 235 (72% от общего числа) по сравнению с 246 в феврале (75%), однако их доля в активах сектора выросла до 98% с 94%. По итогам первого квартала количество прибыльных банков составило 270 (83% от общего количества) с долей в активах сектора 98%.

Балансовый капитал вырос на 474 млрд рублей, до 12,6 трлн рублей, за счет прибыли сектора, а также докапитализации отдельных банков (около 150 млрд рублей), осуществленной преимущественно в неденежной форме (в марте правительство докапитализировало ВТБ почти на 150 млрд рублей, внеся в капитал акции РНКБ и конвертировав суборд из средств ФНБ - ИФ).