"Агрокомплекс Ткачева" открыл первый магазин в Москве

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, вышел на рынок Москвы открыв в столице первый магазин своей розничной сети, сообщил агрохолдинг.

Магазин открыт в районе "Филевский парк" на западе Москвы.

"Агрокомплексу" интересен московский рынок как самый емкий в стране, при этом понятен и уровень конкуренции на нем. Для продвижения у агрохолдинга есть собственные поля, животноводческие фермы и сырьевая база, перерабатывающие площадки, выверенная система логистики", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Агрокомплекса" по торговле Евгения Белицкого.

В перспективе "Агрокомплекс" намерен открывать в Москве и Московской области торговые точки ежемесячно в формате "магазина у дома". В компании "Интерфаксу" не стали уточнять количество торговых точек, которые будут открыты в этих регионах в 2024 году.

Отмечается, что основной объем продукции в магазины Москвы и Московской области будет поступать из собственного распределительного центра компании в Раменском районе.

В настоящее время фирменная торговая сеть представлена 590 магазинами в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Основные направления деятельности – животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.