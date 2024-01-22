"Агрокомплекс Ткачева" планирует открывать в Москве два-три магазина в месяц

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", вышедший в конце прошлого года на московский рынок розницы, планирует открывать в столице ежемесячно по 2-3 собственных магазина формата "у дома", сообщил "Интерфаксу" директор розничной торговли агрохолдинга Алексей Хохлов.

"В течение года, начиная с февраля, агрохолдинг планирует открывать в Москве 2-3 магазина ежемесячно. Дальнейшее развитие розничной сети в регионе будет зависеть от спроса", - сказал он.

Одновременно "Агрокомплекс" планирует продолжить развитие в регионах исторического присутствия - в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Сколько всего новых магазинов откроется в 2024 году, Хохлов не уточнил.

В конце декабря агрохолдинг открыл в районе Филевского парка первый в столице магазин своей розничной сети. Тогда отмечалось, что основной объем продукции в магазины Москвы и Московской области будет поступать из собственного распределительного центра компании в Раменском районе.

Сейчас фирменная торговая сеть представлена 590 магазинами в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также Москве.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье бывшего руководителя Минсельхоза России Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Основные направления деятельности - животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.