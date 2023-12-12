"Агрокомплекс Ткачева" в 2023 году увеличил сбор риса на 27%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, по итогам уборочной кампании 2023 года собрал 190 тыс. тонн риса, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

"В этом году урожай риса составил 190 тыс. тонн, это на 27% больше, чем годом ранее. Средняя урожайность агрокультуры составила 70 центнеров с гектара", - сообщили в компании.

Площадь сева в текущем году выросла на треть до 27,8 тыс. гектаров.

Как сообщал ранее директор по растениеводству агрохолдинга Савва Шевель, потенциальная площадь сева агрокультуры в "Агрокомплексе" составляет 31 тыс. га, но с учетом ограничений по воде последних двух лет сеяли меньше.

Как сообщалось, площади сева под агрокультурой в агрокомплексе в 2022 году были сокращены на 30% из-за аварии на Федоровском гидроузле (основном источнике воды для залива рисовых чеков - ИФ) и составили 20,8 тыс. га.

Краснодарский край – крупнейший рисосеющий регион РФ. Ежегодно дает около 70% от общего объема производства этой культуры в России. В крае выращивается более 40 сортов риса. В этом году площадь сева риса в крае выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, до 110 тыс. га, валовой сбор вырос на 23% и составил почти 800 тыс. тонн.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Основные направления деятельности животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.