Госзакупки зерна в интервенционный фонд РФ в понедельник выросли до 20,8 тыс. т

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Государство в понедельник закупило в интервенционный фонд 20,79 тыс. тонн зерна на 284,7 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

В пятницу объем госзакупок составил 18,9 тыс. тонн на 178,4 млн рублей.

Всего с 11 декабря (11 торговых дней) в фонд закуплено 188,19 тыс. тонн зерна на 2,63 млрд рублей. В частности, государство приобрело 104,895 тыс. тонн пшеницы 3 класса (на 1,61 млрд рублей), 64,665 тыс. тонн пшеницы 4 класса (на 820,9 млн рублей). Вся пшеница - урожая 2023 года. Кроме того, фонд пополнили 2,16 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 23,77 млн рублей) и 16,47 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 176,7 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса за этот период составила 13 986 рублей за тонну, пшеницы 4 класса - 11 580 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 178 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 702 рубля за тонну. Все цены - без НДС.

В этом году торги будут проходить по 28 декабря включительно.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.