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Госзакупки зерна в интервенционный фонд начнутся 11 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует 11 декабря начать закупки зерна в государственный интервенционный фонд.

"В ближайшее время Минсельхоз приступит к пополнению запасов продовольственной пшеницы и ржи в интервенционном фонде. Начало биржевых торгов в рамках закупочных зерновых интервенций запланировано на 11 декабря 2023 года", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, процитированный в сообщении ведомства.

Планируется закупить до 2 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала, Центральной России и Приволжского округа в дополнение к ранее закупленным 3 млн тонн.

"В дальнейшем, в случае значительного роста цен, зерно будет реализовываться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Это позволит сохранять стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в материалах Минсельхоза к началу отбора банков-кредиторов зерновых интервенций, объем финансирования дополнительных госзакупок зерна не должен превышать 31,24 млрд рублей.

Предыдущие закупочные интервенции на рынке зерна Минсельхоз проводил с 1 августа по 30 декабря 2022 года. По данным Национальной товарной биржи (входит в группу Московская биржа), было закуплено 3,123 млн тонн зерна. Его стоимость превысила 47 млрд рублей.

По оценке Минсельхоза, это трехмесячная потребность мукомольных предприятий РФ в пшенице.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз РФ
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