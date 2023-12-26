Госзакупки зерна в интервенционный фонд РФ к 26 декабря превысили 200 тыс. т

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Государство во вторник закупило в интервенционный фонд 18,36 тыс. тонн зерна на 263 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это ниже показателя понедельника - 20,79 тыс. тонн на 284,7 млн рублей.

Всего с 11 декабря (12 торговых дней) в фонд закуплено 206,55 тыс. тонн зерна на 2,893 млрд рублей. В частности, государство приобрело 114,75 тыс. тонн пшеницы 3 класса (на 1,761 млрд рублей), 72,765 тыс. тонн пшеницы 4 класса (на 929 млн рублей). Вся пшеница - урожая 2023 года. Кроме того, фонд пополнили 2,16 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 23,77 млн рублей) и 16,875 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 178,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса за этот период составила 13 979 рублей за тонну, пшеницы 4 класса - 11 642 рубля, ржи урожая 2022 года - 10 178 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 702 рубля за тонну. Все цены - без НДС.

В этом году торги будут проходить по 28 декабря включительно.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.