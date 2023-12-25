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Банкротство кондитера Коркунова продлено до апреля 2024 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства бывшего председателя совета директоров обанкроченного Анкор банка (Казань) и его совладельца (49,79%) - известного кондитера Андрея Коркунова - на 4 месяца.

Как следует из информации на сайте суда, суд назначил следующий отчет финансового управляющего должника на 16 апреля 2024 года.

Заявление о банкротстве Коркунова от имени Анкор банка подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). В конце сентября 2020 года суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении Коркунова процедуру реструктуризации долгов.

Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей, в том числе 632,4 тысячи рублей невозвращенного кредита, 486,6 тысячи рублей процентов и 772 тысячи рублей пеней.

Финансовым управляющим был утвержден Павел Осипов.

Столичный арбитражный суд 11 марта 2021 года признал банкротом Коркунова и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Арбитражный суд Московского округа 27 апреля 2022 года оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 8 февраля признал обоснованным требование министерства земельных и имущественных отношений республики Татарстан о включении в реестр кредиторов Коркунова 517,2 млн рублей.

Апелляционный суд 8 февраля 2022 года признал обоснованным и включил в реестр требование Татарстана в размере 489,9 млн рублей основного долга, 27,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 59,3 тысячи рублей издержек.

Коркунов в 1993 году основал компанию по импорту кондитерской продукции, выстраивая сеть дистрибьюторов в Москве и регионах России. В 1997 году компания начала строительство собственного кондитерского производства, а в сентябре 1999 года фабрика выпустила первую продукцию с торговой маркой "Коркунов".

В июле 2006 года Коркунов занялся проектами недвижимости, а в декабре 2006 года избавился от кондитерской фабрики. В июле 2008 года он вместе с партнерами приобрел казанский Татэкобанк и возглавил его совет директоров. В августе 2009 года банк был переименован в "Анкор. Банк сбережений".

В марте 2020 года АСВ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 15 лиц, ранее контролировавших банк, в том числе и Коркунова, на сумму 5,94 млрд рублей. 21 января 2021 года суд отказал АСВ.

Однако в июне того же года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказ отменил и признал "доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника" 9 человек, включая Коркунова. Арбитражный суд Поволжского округа 25 октября 2021 года оставил постановление апелляции в силе. 3 февраля 2022 года Верховный суд России отказал в пересмотре этого решения.

Банк России отозвал лицензию у Анкор банка 3 марта 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Арбитражный суд Татарстана в апреле 2017 года признал банк банкротом.

Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Анкор Банк России АСВ Татарстан Татэкобанк Андрей Коркунов
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