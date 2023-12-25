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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Аналитики ждут роста продаж новых машин в США в 2024 году на 1-4%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых автомобилей в США в 2024 году вырастут на 1-4% и составят около 15,6-16,1 млн, сообщает CNBC со ссылкой на прогнозы ведущих аналитических компаний отрасли.

Этот уровень продаж будет максимальным с допандемийного 2019 года, когда в стране было продано более 17 млн легковых и грузовых автомобилей.

В 2022 году продажи составили менее 15 млн машин, что стало минимальным показателем более чем за десять лет в свете проблем с поставками и производством из-за мирового коронавирусного кризиса.

S&P Global Mobility ожидает, что реализация автомобилей в стране в 2024 году вырастет на 2% - до 15,9 млн с предполагаемых 15,5 млн в этом году.

По прогнозам GlobalData, в состав которой входит LMC Automotive, продажи увеличатся примерно на 4% и достигнут 16,1 млн единиц.

Edmunds прогнозирует повышение реализации на 1% - до 15,7 млн автомобилей с предполагаемых 15,5 млн в 2023 году.

Cox Automotive ожидает продажи на уровне 15,6 млн машин в основном за счет роста реализации коммерческих автомобилей, тогда как розничные продажи почти не изменятся.

Даже небольшой рост реализации в Штатах может положительно отразиться на потребителях и экономике страны в целом, отмечает CNBC. Подобная динамика укажет на увеличение производства, что может ослабить опасения в отношении доступности автомобилей на фоне инфляции, высоких процентных ставок и рекордно высоких цен на продукцию автопрома.

Продажи автомобилей в США не растут с 2015-2016 годов.

США Cox Automotive GlobalData LMC Automotive S&P Global Mobility Edmunds
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