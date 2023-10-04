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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Ford в США в III квартале продал рекордное число электромобилей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Ford Motor в США в третьем квартале выросли на 7,7% в годовом выражении – до 500 504 машин. Продажи электромобилей подскочили на 14,6% до рекордных 20 962 единиц, говорится в пресс-релизе компании.

Реализация легковых автомобилей сократилась на 5,1%, внедорожников – на 0,1%, грузовиков – увеличилась на 15,3%.

Реализация гибридов взлетела на 41,4% и также обновила исторический максимум, составив 34 861 единицу. Всего на электрифицированные машины пришлось 11,2% продаж.

Между тем количество проданных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уменьшилось на 5,4%.

Реализация автомобилей бренда Ford выросла на 8% до 480 121 единицы, бренда Lincoln – на 1,8% до 20 383 единиц.

Акции Ford не меняются в стоимости на торгах в среду.

Ford Ford Motor США
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