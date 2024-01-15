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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Глава ЦБ Австрии допустил сохранение ставки ЕЦБ на текущем уровне до конца 2024 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Европейский центробанк может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в течение всего 2024 года, считает глава ЦБ Австрии и член руководства ЕЦБ Роберт Хольцман.

"Боюсь, что они покинут Давос глубоко разочарованными", - ответил он на вопрос CNBC об аналитиках, которые прогнозируют первое снижение уже в апреле.

"Я не могу себе представить, что мы начнем разговор про снижение ставок, потому что мы не должны этого делать. Все, что мы видели в последние недели, указывает на обратное направление, так что я могу даже представить себе отсутствие снижений вовсе в этом году", - добавил Хольцман.

Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась до 2,9% с ноябрьских 2,4%, главным образом за счет роста цен на энергоносители. ЕЦБ таргетирует инфляцию на уровне 2%.

"Пока мы не увидим явного замедления по направлению к 2%, мы не сможем даже сказать, когда мы собираемся снижать ставку", - сказал глава ЦБ Австрии, которого участники опроса InTouch Capital Markets назвали одним из самых "ястребиных" членов руководства ЕЦБ.

ЕЦБ Австрия еврозона Роберт Хольцман
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