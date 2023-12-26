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Tesla отзывает свыше 120 тыс. машин из-за возможных проблем с дверями

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает 120 423 электромобиля из-за того, что двери машин могут разблокироваться во время аварии, что увеличивает риск травм, сообщает MarketWatch.

Кампания затрагивает некоторые автомобили Model S и X, выпущенные в 2021-2023 гг.

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По данным на 14 декабря, сообщений о каких-либо травмах, связанных с этой проблемой, не поступало, уточнила компания.

Для устранения проблемы Tesla дистанционно обновит программное обеспечение электромобилей.

Котировки акций Tesla в ходе предварительных торгов во вторник растут на 0,7%. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца увеличилась на 3,1% (до $803 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 13,5%.

Tesla
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