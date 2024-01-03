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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Tesla в 2023 году увеличила поставки автомобилей на 38%

Tesla в 2023 году увеличила поставки автомобилей на 38%
Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Tesla за 2023 год выпустила 1,846 млн автомобилей, что на 35% больше, чем за предыдущий год. Поставки на рынок выросли на 38% до 1,809 млн автомобилей.

Компания поставила 1,74 млн электромобилей Model 3 и Model Y и почти 69 тыс. других, более дорогих моделей.

В четвертом квартале компания выпустила почти 495 тысяч автомобилей, поставила на рынок более 484,5 тыс. автомобилей. Данные показатели соответственно на 13% и 20% больше аналогичного квартала прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали поставки в четвертом квартале на уровне 473 тыс. машин.

Tesla опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 24 января после закрытия рынка. В этот же день руководство компании проведет онлайн-трансляцию с ответами на вопросы.

Tesla
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