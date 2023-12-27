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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Косметический концерн Avon передумал продавать российский бизнес

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Международный косметический концерн Avon, принадлежащий с 2020 года бразильской Natura & Co, отказался от продажи бизнеса в России, хотя на него были реальные претенденты, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

Avon весной 2022 года после начала военной операции на Украине заявил, что приостанавливает инвестиции в Россию.

О полном уходе компании из страны официально не говорилось. В апреле 2023 года концерн начал подготовку к продаже своего единственного в России предприятия в подмосковном Наро-Фоминске, находящегося на балансе ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" - управляющей структуры Avon в России, рассказали источники "Коммерсанта".

По их словам, переговоры начались с пулом инвесторов, среди которых были Natura Siberica и ГК "Арнест" Алексея Сагала, выкупившая в августе 2023 года активы Heineken, пишет издание.

В ноябре, по данным источников газеты, претенденты направили Avon "обязывающее предложение о покупке", но Natura & Co заявила, что решила не продавать активы и оставить бизнес в России. В Natura Siberica и ГК "Арнест" отказались от комментариев. В Avon на запрос издания не ответили.

По словам источника газеты, знакомого с ходом переговоров, интерес к российскому бизнесу Avon со стороны претендентов был вызван уникальностью предприятия компании в Наро-Фоминске и налаженной системой прямых продаж. Отказ компании от продажи активов в России он объясняет тем, что правкомиссия по иностранным инвестициям сейчас требует от уходящих из страны зарубежных компаний продавать активы с дисконтом вплоть до 50%.

По словам другого источника издания, Natura & Co оценивала стоимость бизнеса Avon в России как минимум в двукратном размере годовой выручки, то есть примерно в 28 млрд рублей. Хотя брендом владеет компания из Бразилии, которую власти России считают "дружественной" страной, ей все равно пришлось бы согласовывать сделку в правкомиссии, так как бенефициаром российского подразделения значится Avon Netherlands Holdings II, пишет газета.

Avon Heineken Natura Siberica Наро-Фоминск ГК "Арнест"
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