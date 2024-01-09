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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

"Арнест" запустит производство алюминиевых банок в Ульяновске до апреля

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ГК "Арнест" планирует запустить первую линию завода по производству алюминиевых банок для напитков в Ульяновской области в первом квартале, вторую линию - во втором квартале 2024 года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области

"В настоящее время ведется отделка помещений, монтаж инженерно-технических систем внутри корпуса. Завезено промышленное производственное оборудование первой линии, проводится монтаж", - говорится в пресс-релизе.

Губернатор региона Алексей Русских посетил индустриальный парк "Заволжье", где ГК "Арнест" - новый владелец активов ушедшей из России американской Ball Corporation завершает строительство завода алюминиевых бaнок.

Возобновить строительство завода в Ульяновской области, замороженное в марте 2022 года после ухода Ball, "Арнест" решил возобновить в декабре 2022 года. Проект с объемом инвестиций 10 млрд рублей реализует "Арнест упаковочные решения". Льготный заем на 5 млрд рублей на строительства завода предоставил инвестору Фонд развития промышленности.

Производственный комплекс в Ульяновске станет четвертой площадкой по выпуску алюминиевой упаковки для напитков, входящей в состав группы "Арнест", наряду с предприятиями в Аргаяше Челябинской области, Всеволожске Ленинградской области и Наро-Фоминске Московской области. Ввод четвертой площадки в эксплуатацию позволит получить дополнительно 1,6 млрд банок в год и полностью удовлетворить текущий и перспективный спрос российской индустрии напитков в этой таре.

Группа "Арнест" - крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. В состав группы входят производства, выпускающие алюминиевую и жестяную упаковку для парфюмерно-косметической продукции, а также алюминиевые банки для напитков.

Алексей Русских Ульяновск Ball Corporation Ульяновская область Арнест
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