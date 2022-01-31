Avon отметил дополнительные расходы из-за маркировки товаров в России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Введение в России цифровой маркировки товаров привело к дополнительным расходам и усложнению процессов, считает производитель и продавец косметики и парфюмерии Avon.

"Маркировка привела к дополнительным расходам и усложнению процессов - мы можем это утверждать как производитель, импортер и продавец. Хотя мы предполагали улучшение качества сборки заказов для наших покупателей за счет сканирования каждого продукта, текущая схема пока что далека от идеала", - сказал "Интерфаксу" директор бренда Avon в России Горан Петрович.

Обязательная маркировка духов и туалетной воды была введена в России с 1 октября 2020 года. Также с 1 августа 2021 по 31 августа 2022 года проводится эксперимент по маркировке антисептиков.

Avon - компания прямых продаж, которая выпускает косметику, парфюмерию и др. В начале 2020 года Avon Products, Inc. была поглощена бразильской Natura & Co, которая стала одной из крупнейших косметических компаний в мире.

"Российский рынок является одним из крупнейших и наиболее важных для Avon", - отметил Петрович. Согласно исследованию компании Ipsos Canada, проведенному по заказу компании, узнаваемость бренда Avon среди женщин в возрасте 15-64 лет из городов с населением 50 тысяч человек и выше стабильно держится на уровне 98-99%. "Более того, мы остаемся компанией прямых продаж №1 в Росcии. Это прекрасная позиция для дальнейшего развития и роста", - сказал он.

Завод Avon в России - второй по мощности в Европе. На производстве в Наро-Фоминске выпускается около 800 наименований продукции: шампуни, гели, лосьоны, роликовые дезодоранты, косметические кремы и парфюмерные изделия. "Каждый год с упаковочных линий сходят более 100 млн единиц готовой продукции - этого хватает не только для российских покупателей, но и для поставок за границу", - сообщил глава Avon в России.

По его словам, компания постоянно обновляет линейку продукции, "следуя за трендами и в ответ на запросы потребителей". "Еще одним драйвером запуска новых продуктов и категорий являются инновации компании, для проработки этого направления у нас есть своя международная сеть исследовательских центров", - добавил он.

Основными барьерами для развития он назвал экономическую ситуацию и пандемию, которые оказывают негативное влияние на бизнес и продажи в целом, а соответственно и на объемы производства.

"Во время пандемии поведение потребителей изменилось: люди покупают меньше парфюмерии и декоративной косметики и больше средств личной гигиены и уходовой косметики - что и понятно, поскольку большую часть времени мы пока что проводим дома", - сказал Петрович.

Чистый доход Avon International по итогам 2020 года составил 9,1 млрд бразильских реалов (около $1,7 млрд по текущему курсу). Скорректированный показатель EBITDA сократился на 52,2%, до 477,1 млн реалов, что было связано с ростом инвестиций в продвижение бренда и стратегию цифровой трансформации.

При этом спрос и показатели компании постепенно восстанавливаются. По итогам девяти месяцев 2021 года выручка Avon International выросла на 6,3%, онлайн-продажи - на 19%.

"Офлайн все еще остается нашим крупнейшим каналом, а онлайн быстро растет и сейчас превышает показатели роста до пандемии. Большинство представителей активно используют онлайн-инструменты. Бизнес меняется, и цифровизация коснулась абсолютно всех процессов. Особенно это заметно среди представителей Avon поколения Z, доля которых в России составляет около 11%. По данным наших опросов, только 10% представителей сейчас предпочитают исключительно традиционные способы работы - с печатным каталогом", - сказал Петрович.

Показатели российского бизнеса Avon не раскрывает. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Эйвон бьюти продактс компани" по РСБУ по итогам 2020 года сократилась на 13%, до 21,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 11,4%, до 1,6 млрд рублей.