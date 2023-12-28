ГТЛК планирует в 2024 году вернуться на рынок рублевых облигаций

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует в 2024 году после паузы выйти на внутренний облигационный рынок, сообщил гендиректор компании Евгений Дитрих.

"В будущем году мы намечаем вновь вернуться на рынок локальных облигаций, локальных заимствований. Очень надеемся на то, что наши инвесторы нас поддержат", - сказал он в интервью "России 24".

В последний раз ГТЛК выходила на внутренний рынок заимствований в начале декабря 2022 года, разместив 15-летние облигации с 4-летней офертой на 5 млрд руб. с купоном 11,7%. В уходящем году компания размещала либо бумаги по закрытой подписке в пользу Минфина РФ для привлечения средств ФНБ на реализацию инвестпроектов, либо замещающие облигации для обмена долларовых евробондов (всего 6 выпусков).

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 186,8 млрд рублей, 23 выпуска классических облигаций на 90,8 млрд рублей и два биржевых выпуска бондов на $174,65 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.