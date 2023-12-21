Производитель чипов Micron увеличил чистый квартальный убыток вшестеро

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology увеличил выручку в первом финансовом квартале (завершился 30 ноября) на 16%, при этом, его чистый убыток был в 6 раз выше, чем годом ранее.

Результаты компании, а также ее прогноз выручки на текущий квартал, превзошли ожидания экспертов.

Выручка Micron по итогам квартала, завершившегося 30 ноября, составила $4,73 млрд против $4,09 млрд годом ранее.

Чистый убыток в минувшем квартале составил $1,23 млрд, или $1,12 на акцию, против $195 млн, или $0,18 на акцию, годом ранее. Чистый убыток уменьшился на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку Micron на уровне $4,58 млрд, чистый убыток - в размере $1,01 на акцию.

Micron - один из мировых лидеров на рынке чипов памяти DRAM, используемых в персональных компьютерах и серверах, а также в сегменте флэш-памяти для смартфонов. Ухудшение рыночной ситуации в связи с сокращением спроса на ПК и смартфоны негативно сказывается на показателях Micron в последние несколько кварталов.

В компании, однако, ожидают, что ситуация в отрасли будет улучшаться в 2024 году.

Micron сократила избыток чипов, и в данный момент их запасы близки к "нормальным" уровням, сообщили руководители компании в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Руководители Micron рассчитывают, что развитие сферы генеративного искусственного интеллекта даст старт фазе "многолетнего роста" компании.

Согласно прогнозу Micron, ее выручка в текущем квартале составит $5,1-5,5 млрд, тогда как опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидают этот показатель на уровне $4,97 млрд.\

С начала 2023 года капитализация Micron выросла на 57%.