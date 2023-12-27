Ericsson оспорил запрет продолжать тяжбу с сотовым оператором "Мотив" за рубежом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже с ООО "Екатеринбург 2000" (юрлицо сотового оператора "Мотив").

Об этом говорится в материалах арбитражного суда.

Кассация направлена в Арбитражный суд Уральского округа 15 декабря, он принял ее к производству. Заседание назначено на 8 февраля.

15 ноября Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "Екатеринбург 2000" к Ericsson AB с требованием запретить последнему продолжать разбирательство с компанией в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Спор в стокгольмском арбитраже касается взыскания с российского сотового оператора задолженности по рамочному лицензионному договору от 2016 года. Как уточняли в "Мотиве", Ericsson AB отказался от его исполнения в одностороннем порядке, ссылаясь на европейские санкции.

В случае неисполнения требований шведская компания должна выплатить российскому оператору неустойку 774,5 тыс. евро.

В июле свердловский суд также запрещал Ericsson AB до окончания разбирательства совершать действия по взысканию задолженности, предусмотренные шведским законодательством и Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма. "Мотив" сообщал, что это требование не было исполнено.

Группа "Мотив" работает в регионах Уральского федерального округа, ведет деятельность с 1996 года. Общая территория обслуживания составляет 1,5 млн кв. км. Оператор имеет 2,5 млн абонентов.

Ericsson, поставлявшая телеком-оборудование для крупнейших российских операторов, в феврале 2022 года объявила о приостановке поставок в Россию на фоне антироссийских санкций, а потом свернула работу в России.