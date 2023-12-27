Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Ericsson оспорил запрет продолжать тяжбу с сотовым оператором "Мотив" за рубежом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже с ООО "Екатеринбург 2000" (юрлицо сотового оператора "Мотив").

Об этом говорится в материалах арбитражного суда.

Кассация направлена в Арбитражный суд Уральского округа 15 декабря, он принял ее к производству. Заседание назначено на 8 февраля.

15 ноября Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "Екатеринбург 2000" к Ericsson AB с требованием запретить последнему продолжать разбирательство с компанией в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Спор в стокгольмском арбитраже касается взыскания с российского сотового оператора задолженности по рамочному лицензионному договору от 2016 года. Как уточняли в "Мотиве", Ericsson AB отказался от его исполнения в одностороннем порядке, ссылаясь на европейские санкции.

В случае неисполнения требований шведская компания должна выплатить российскому оператору неустойку 774,5 тыс. евро.

В июле свердловский суд также запрещал Ericsson AB до окончания разбирательства совершать действия по взысканию задолженности, предусмотренные шведским законодательством и Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма. "Мотив" сообщал, что это требование не было исполнено.

Группа "Мотив" работает в регионах Уральского федерального округа, ведет деятельность с 1996 года. Общая территория обслуживания составляет 1,5 млн кв. км. Оператор имеет 2,5 млн абонентов.

Ericsson, поставлявшая телеком-оборудование для крупнейших российских операторов, в феврале 2022 года объявила о приостановке поставок в Россию на фоне антироссийских санкций, а потом свернула работу в России.

Ericsson Екатеринбург 2000 Мотив Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус

МКАО "Яндекс" зарегистрировано в САР Калининградской области

Доллар, евро и юань немного подорожали к рублю днем в среду

Доллар, евро и юань немного подорожали к рублю днем в среду

Цены на нефть усилили снижение, Brent торгуется у $80,7 за баррель

Цены на нефть усилили снижение, Brent торгуется у $80,7 за баррель

МосБиржа начинает расчет индексов бриллиантов

МосБиржа начинает расчет индексов бриллиантов

JPMorgan в январе-сентябре получил пятую часть прибыли всех банков США

JPMorgan в январе-сентябре получил пятую часть прибыли всех банков США

Новак ожидает цену Brent в 2024 году в диапазоне $80-85 за баррель

"СПБ биржа" будет проводить торги 3-5 и 8 января

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Косметический концерн Avon передумал продавать российский бизнес

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });