Суд подтвердил взыскание с Ericsson 380 тысяч евро из-за недопоставок оборудования

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 16 января частично удовлетворил иск ООО "Т2 Мобайл" против российской "дочки" Ericsson и поставщика их оборудования, решив взыскать с ООО "Сател ТВК" 380,1 тысячи евро неустойки в рублях по курсу Банка России на день оплаты.

Как следует из резолютивной части постановления на сайте суда, суд 16 января при рассмотрении дела по правилам первой инстанции отменил решение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа 2023 года также частично удовлетворил иск ООО "Т2 Мобайл". В резолютивной части решения говорилось о взыскании с ООО "Сател ТВК" 490,7 тысячи евро, а в полном тексте - о 380,1 тысячи евро.

"Т2 Мобайл" просило взыскать 4,1 млн евро.

Обе стороны подали жалобы на решение.

В определении апелляции отмечалось, что "резолютивная часть решения суда, объявленная в ходе судебного заседания, не соответствует полному тексту судебного акта, судом допущено изменение содержания принятого судебного акта, что является существенным нарушением норм процессуального права".

В связи с этим апелляционный суд в декабре 2023 года решил рассмотреть спор по правилам первой инстанции.

Иск заявлен о солидарном обязании поставить по рамочному договору поставки и оказания услуг от 30 июля 2014 года оборудование и солидарном взыскании в рублях по курсу Банка России на день оплаты неустойки в размере 4,1 млн евро.

Иск был подан 9 ноября 2022 года.

Ответчиками выступают два юрлица: ООО "Сател ТВК" и АО "Эрикссон Корпорация".

Представитель Tele2 ранее сказал "Интерфаксу", что иск подан из-за отказа компаний исполнять обязательства по поставкам оборудования.

ООО "Сател ТВК" поставляет телеком-оператору оборудование Ericsson.

"Причем большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, сделанным задолго до введения санкций", - отметили в Tele2. Там требуют взыскать с ответчиков штрафы и пени, а также обязать их выполнить условия контрактов. Сумму штрафа в компании не раскрывают.

28 февраля 2022 года Ericsson сообщил, что приостанавливает поставки клиентам в России и анализирует санкции, введенные на фоне военной операции на Украине. В апреле компания заявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок; сотрудники были отправлены в оплачиваемый отпуск.