Силуанов заявил, что расходы бюджета РФ в 2023 г. превысят плановые 29 трлн руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доходы и расходы федерального бюджета по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По доходам и по расходам показатели выше, чем планировали. Выросли доходы - выросли расходы. Доходы, в первую очередь, ненефтегазовые, на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане - было 8,93 трлн рублей, может быть, будет около 9 трлн рублей", - сказал он журналистам в среду в Москве.

Говоря о расходах, министр отметил: "Основные приросты у нас понятно где (по каким именно статьям расходов бюджета - ИФ), поэтому рост расходов тоже есть. У нас по плану был 29 трлн рублей бюджет, а по факту - 32,2 трлн рублей".

"Общий объем расходов растет. Конечно, переструктурирование расходов идет, но это нормально", - сказал министр.

"Не сократили ли мы какие-то социальные или инвестиционные расходы? В этом году практически не сократили, социальные вообще не трогали. В номинале все плановые задачи, которые были, они практически все исполнились в тех цифрах, которые мы планировали, а в удельном весе, в процентном соотношении к общему объему расходов - да, конечно, где-то подсели. Но у нас и объем бюджета вырос. И в следующем году он растет. Поэтому номинал - сокращения нет, а даже рост по отдельным позициям, общий объем расходов растет, и это как раз источник для всех наших задач. Сокращаем ли мы текущие обязательства? Наверное, я бы так сказал - на 90% не сокращаем, если где-то и есть, в основном, такие оптимизации, которые несущественны", - пояснил Силуанов.

ФНБ

Он также напомнил, что в текущем году средства ФНБ направляются на сбалансированность бюджета (2,9 трлн рублей). "Раньше мы использовали нашу текущую ликвидность и остатки на казначейском счете, мы же не можем через год переносить наши остатки и забирать у наших получателей, поэтому все, что забирали, будет компенсировано из ФНБ", - сказал министр.

"Нам надо пройти следующий год, мы в следующем году еще 1,3 трлн рублей из ФНБ забираем для баланса бюджета. С 2025 года планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет", - напомнил он.

Пополнение ФНБ в текущем году ожидается на 1 трлн рублей. В следующем году пополнение ФНБ предусматривается при цене на нефть марки Urals больше $60 за баррель. "Оптимистичная цена или неоптимистичная цена? На наш взгляд, в целом, нормальный уровень цены. Сейчас где-то у нас $65-66 за баррель. В целом, мы, конечно, закладывали нефть порядка $70 в нашем прогнозе, исходя из этого считали и пополнение ФНБ. Если не будет $70, будет $60, значит не будет никакого пополнения", - сказал он.

"Наша задача - если денег не будет, будем брать из ФНБ. Вы говорите, у вас ликвидная часть сокращается. Есть такое дело, мы говорили, что общая ликвидная часть 4,7 трлн рублей, часть из них предусмотрена под проекты. Но если совсем будет ситуация негативная по ценам на энергоресурсы, будем использовать ФНБ. Ну а если увидим, что остаток будет снижаться, значит, будем другие меры по балансировке принимать", - сказал он, отметив, что в таком случае можно будет "в расходной части поработать еще".

Говоря о том, рассматриваются ли какие-то сценарии, при которых может быть возможна продажа ценных бумаг, в которые уже вложены средства ФНБ, министр сказал: "В основном, там Сбербанк (вложения в акции Сбербанка - ИФ), который и приносит нам дополнительные дивиденды, доходы. Там особо продавать-то и нечего".