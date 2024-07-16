Расходы бюджета Москвы в первом полугодии составили почти 1,85 трлн рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, доходы бюджета Москвы в первом полугодии 2024 года составили около 2,366 трлн рублей; расходы бюджета - около 1,85 трлн, сообщили в городском Департаменте финансов. Его данные приводит портал мэрии.

Кассовое исполнение расходов бюджета Москвы по итогам первой половины 2024 года превысило 1,849 трлн рублей. Из них 90% или 1,6629 трлн рублей направлен на реализацию мероприятий 13 городских государственных программ, следует из этих данных.

Самое крупное направление расходов столичного бюджета - финансирование государственных программ социальной направленности. На социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру и спорт в первом полугодии направлено почти 972 млрд рублей - 53% от объема расходов. По сравнению с тем же периодом прошлого года эта сумма увеличилась на 11% или 96,3 млрд рублей.

Глава Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова сообщила, что доходы бюджета столицы составили 2 трлн 365,6 млрд рублей. Из них около 88% всех платежей - налоговые доходы, которые достигли 2 трлн 70,5 млрд рублей.

Большая часть налоговых доходов сложилась за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. По налогу на прибыль организаций в бюджет столицы поступило 851,2 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц - 894,2 млрд рублей.

"В текущем году наблюдаем равномерное зачисление доходов в бюджет города. В первом квартале годовой план по доходам был выполнен на 26%, а по итогам 6 месяцев 2024 года - почти на 55%", - сказала Зяббарова.

Годовой план по налогу на прибыль организаций исполнен более чем на 58%, по НДФЛ - на 47%.

"Видим опережающий рост поступлений по специальным налоговым режимам - 64% от объемов, предусмотренных в законе о бюджете. Такие налоги платят субъекты малого и среднего бизнеса, предприниматели, работающие по упрощенной и патентной системам, и самозанятые граждане. Сложившаяся динамика говорит о продолжающемся в городе росте деловой активности и сохранении высокого уровня предпринимательской инициативы", - отметила Зяббарова.

По состоянию на 1 июля 2024 года государственный долг столицы составил 167,3 млрд рублей. Из них 80,5 млрд рублей приходится на облигации Москвы, 86,8 млрд рублей - на инфраструктурные бюджетные кредиты.

"Государственный долг обслуживаем в плановом режиме. С начала 2024 года его размер уменьшился на 29,5 млрд рублей. Показатель долговой нагрузки на бюджет Москвы сегодня составляет менее 4%. Средневзвешенная ставка по городским обязательствам сегодня чуть больше 5% годовых", - добавила глава департамента.