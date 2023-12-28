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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Юрлицо "Яндекса" в САР было учреждено нидерландской Yandex N.V.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V., материнская компания группы "Яндекс", стала единственным учредителем МКАО "Яндекс", говорится в данных ЕГРЮЛ.

Новое юрлицо "Яндекса" 26 декабря было включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области.

Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал МКАО составляет 151,8 млн рублей.

Основной вид деятельности юрлица - работа холдинговых компаний. Генеральный директор - Марина Корнева.

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Ранее первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщал, что МКАО "Яндекс" первой из квазироссийских компаний использовало для регистрации в САР процедуру инкорпорации - через создание нового юрлица, а не "переезда" старого.

Регистрация нового юрлица в САР - часть подготовки к реструктуризации группы, сообщали "Интерфаксу" в "Яндексе".

В настоящий момент "Яндекс" работает над реструктуризацией, в рамках которой российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

В конце октября 2023 года компания заявила о получении одного из разрешений на осуществление сделки по разделению бизнеса: правкомиссия по иностранным инвестициям в РФ одобрила внутреннюю реструктуризацию группы.

"Яндекс" планировал вынести вопрос о реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Яндекс Yandex N.V
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