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ВТБ получит от "Открытия" 112,4 млрд рублей в виде дивидендов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" выплатит материнскому ВТБ дивиденды на общую сумму 112,4 млрд рублей, следует из решения единственного акционера банка.

В частности, "Открытие" направит на выплаты акционеру прибыль за 9 месяцев 2023 года в размере 49,9 млрд рублей (22,04 рубля на одну обыкновенную акцию) и 62,5 млрд рублей из прибыли прошлых лет (27,58 рубля на одну обыкновенную акцию).

В декабре 2022 года сообщалось, что ЦБ РФ передал 100% банка "Открытие" ВТБ. В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты.

ВТБ Открытие
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