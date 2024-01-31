Совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал дивиденды за 2022 год в 2 млрд руб.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" рекомендовал акционерам в ходе внеочередного собрания принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 2 млрд рублей, следует из материалов раскрытия, их получит банк "Открытие", которому принадлежит 100% в капитале страховщика (банк входит в группу ВТБ).

Выплата на одну размещенную обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) - 0,0041 рубля.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО СК "Росгосстрах" назначено на 5 марта 2024 года.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10 февраля 2024 года.

"На ГОСА 30 июня 2023 года было принято решение не распределять чистую прибыль и не выплачивать (дивиденды за 2022 год - прим. ИФ). Однако мы увидели, что закроем год лучше прогнозов", - отметил страховщик в своем комментарии.

Дивиденды составляют около 30% от чистой прибыли, полученной "Росгосстрахом" по итогам 2022 года (чистая прибыль страховщика за 2022 год по ОСБУ составила 6,6 млрд рублей). Расчет возможной величины дивидендов сделан исходя из фактических и прогнозируемых показателей компании, в том числе по достаточности регуляторного капитала.

В ходе заседания 29 января этого года совет директоров "Росгосстраха" обсуждал "размер дивидендов на акции компании и порядок их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".

ЦБ РФ в конце декабря 2022 года заключил договор по продаже 100% акций банка "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей. По условиям сделки ВТБ оплатил акции "Открытия" деньгами в объеме 233,1 млрд рублей и ОФЗ рыночной стоимостью 106,8 млрд рублей. В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня 2022 года, в том числе "Росгосстрах" и страховщик жизни, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты, заявил ранее ВТБ.

В группу "Росгосстраха" входит универсальный страховщик - ПАО "Росгосстрах" и дочерняя компания общества - "Росгосстрах Жизнь". Согласно данным Банка России за 9 месяцев 2023 года, премии СК "Росгосстрах" составили 64, 8 млрд рублей (8-е место по этому показателю среди российских страховщиков за период), выплаты равнялись 22,79 млн рублей. СК "Росгосстрах Жизнь" собрала за тот же период премии на уровне 52,9 млрд рублей (10-е место по показателю премий среди всех СК), выплаты страховщика жизни составили 9,9 млрд рублей.

Как сообщалось в конце прошлого года со ссылкой главу группы Андрея Костина, ВТБ планирует самостоятельно развивать бизнес "Росгосстраха", планы продажи страхового бизнеса отложены, однако группа в принципе не отказалась от них. "Компания "Росгосстрах" в принципе оздоравливается, там были свои проблемы, но потенциал у нее есть", - сообщил тогда Костин.

Как сообщалось 29 декабря прошлого года, банк "Открытие" выплатит единственному акционеру ВТБ дивиденды на общую сумму 112,4 млрд рублей. "Открытие" направит на выплаты акционеру прибыль за 9 месяцев 2023 года в размере 49,9 млрд рублей и 62,5 млрд рублей из прибыли прошлых лет.