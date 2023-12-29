ВТБ подал иски на 74 млн евро к своей британской "дочке"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ подал два иска о взыскании 22 млн евро и 5,3 млрд рублей (52,6 млн евро по курсу ЦБ) со своей дочерней структуры в Великобритании, находящейся под внешним управлением. В качестве обеспечительных мер банк добился ареста ценных бумаг российских компаний из портфеля VTB Capital Plc и денежных средств на счетах в российских кредитных организациях.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, госбанк подал иск к VTB Capital Plc в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании задолженности в размере 22 млн евро.

Вместе с исковым заявлением ВТБ также направил ходатайство о принятии обеспечительных мер. В частности, банк просил суд наложить арест на принадлежащие VTB Capital Plc ценные бумаги, находящиеся на счетах депо, счетах депо типа "С" и иных счетах, открытых в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и других депозитариях, в пределах размера исковых требований. В число ценных бумаг, на которые банк просил наложить арест, вошли ОФЗ, а также небольшие пакеты акций и облигации ряда публичных компаний, включая Сбербанк, "Ростелеком", Yandex, Rusal, "Татнефть", "Газпром", Ozon, НМТП, РЖД, "Роснефть", "ФосАгро", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР" и т.д.

Банк также просил запретить НРД и иным депозитариям вносить любые записи по счетам, открытым на имя VTB Capital Plc, в связи с переходом права собственности на ценные бумаги к каким-либо лицам, за исключением ВТБ, а также в связи с обременением ценных бумаг правами третьих лиц.

В обоснование заявления ВТБ указал, что непринятие обеспечительных мер сделает невозможным фактическое исполнение решения суда и повлечет причинение значительного ущерба банку ввиду предпринимаемых британской структурой мер по отчуждению имущества на территории РФ и невозможности исполнения из-за санкций судебного решения на территории Великобритании.

Кроме того, банк подал второй иск о взыскании с VTB Capital Plc задолженности в размере 5,3 млрд рублей. Он также попросил наложить арест на ценные бумаги, денежные средства и иное имущество компании, находящиеся на корреспондентских счетах, счетах депо, счетах депо типа "С" и иных счетах в НРД и других депозитариях, в пределах размера исковых требований и запретить отдавать эти активы кому-то, кроме самого ВТБ. В числе других требований - наложить арест на кредитные требования VTB Capital Plc к Еврофинанс Моснарбанку в пределах размера исковых требований.

Суд принял решение удовлетворить все ходатайства о принятии обеспечительных мер. Предварительные заседания по обоим делам назначены на 4 апреля 2024 года.

После попадания под санкции британская "дочка" ВТБ, специализировавшаяся на оказании инвестиционных услуг, не смогла найти другой банк для открытия счетов, что не позволило ей вовремя погасить долги. В конце прошлого года VTB Capital перешел под внешнее управление специализированной компании Teneo.

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.