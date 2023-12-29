Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу снизились до 16,2 тыс. тонн

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Государство в пятницу закупило в интервенционный фонд 16,2 тыс. тонн зерна на 239,7 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Причем впервые была куплена пшеница 3-го класса урожая 2022 года.

В четверг фонд пополнили 19,035 тыс. тонн зерна на 260,3 млн рублей.

Всего с 11 декабря (15 торговых дней) в фонд закуплено 260,145 тыс. тонн зерна на 3,643 млрд рублей. В частности, государство приобрело 2,7 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2022 года на 38,34 млн рублей, 132,435 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2023 года (на 2,031 млрд рублей), 105,975 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2023 года (на 1,37 млрд рублей), 2,16 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 23,77 млн рублей) и 16,875 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 178,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2023 года - 13 966 рублей за тонну, пшеницы 4-го класса - 11 795 рубля, ржи урожая 2022 года - 10 178 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 714 рубля за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги назначены на 9 января 2024 года.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.