Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2023 г. может составить не менее 142 млн т

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в 2023 году в чистом весе составит не менее 142 млн тонн, прогнозирует глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Мы получим второй урожай зерновых за всю историю страны. По нашей оценке, валовый сбор составит не менее 142 млн тонн в чистом весе. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренний рынок, но и направить значительные объемы зерна зарубежным партнерам", - заявил Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

В 2022 году было собрано 157,7 млн тонн зерна.

При этом он выделил твердую пшеницу, которая используется для производства высококачественных макаронных изделий. По этой культуре второй год подряд достаточно хороший урожай - ожидается почти 1,6 млн тонн. "Такой вид пшеницы в основном шел на переработку внутри страны. Однако в этом сезоне мы увидели достаточно серьезный всплеск интереса со стороны зарубежных покупателей - к 10 декабря на экспорт было поставлено более 900 тыс. тонн. Это значительно больше, чем в предыдущие годы, - сказал он. - При этом напомню, что приоритетом для нас является внутренний рынок. Поэтому чтобы обеспечить наших переработчиков необходимым объемом сырья, правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, который будет действовать до конца мая следующего года".

На 2024 год министерство ставит задачу дополнительно расширить посевные площади и нарастить производство этой культуры до 2 млн тонн как для насыщения внутреннего рынка, так и для формирования хорошего экспортного потенциала.

Патрушев также сообщил, что урожай масличных составит порядка 28 млн тонн. При этом он особенно отметил сою, сбор которой впервые достигнет 6,7 млн тонн. "В ближайшие годы планируем выйти на показатель в 7-8 млн тонн, что даст возможность начать развивать экспорт, - сказал он. - Кроме того, по прогнозам, больше, чем в прошлом году, получим риса, гречихи, зернобобовых культур. Урожай картофеля будет лучшим за последние 30 лет - 8,6 млн тонн".

Сбор сахарной свеклы составил 52,2 млн тонн. "Соответственно, получим в этом сельхозгоду около 7 млн тонн сахара и сможем не только закрыть свои потребности и сформировать хороший переходящий запас на следующий сезон, но и обеспечить страны-партнеры", - уверен министр.

Говоря о рисе, Патрушев сообщил, что его урожай составил порядка 1,1 млн тонн, что почти на 20% больше прошлогоднего. "При этом внутреннее потребление составляет около 1,5 млн тонн, поэтому в любом случае нам есть куда расти. Будем делать это за счет развития мелиорации, чтобы расширять посевные площади не только в Краснодарском крае, но и в других регионах, в частности, в Астрахани, - сказал он. - Сейчас рассматриваем большую программу по передаче части государственных мелиоративных систем в концессию бизнесу как раз для развития рисоводства. Это позволит увеличить приток инвестиций в эту сферу".

По его словам, рис - это еще и очень интересный экспортный продукт с большим потенциалом в Юго-Восточной Азии. "Там огромные объемы потребления, а водные ресурсы ограничены. Думаю, что в перспективе российский рис сможет занять достойное место на рынке этого региона", - прогнозирует он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года" заявил, что сбор зерна в чистом весе в этом году составит более 146 млн тонн.